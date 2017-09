Ricca: Gerunds

El nuevo proyecto de Esther Ovejero.

La cantante tinerfeña Esther Ovejero ha cambiado de nombre y de aspecto: ahora se hace llamar Ricca, ha adoptado una imagen afro y ha orientado su repertorio hacia la música negra y cantada en inglés. Su voz potente y versátil le permite interpretar soul, blues y jazz con tanta calidad como si hubiera nacido en Memphis o Detroit.

El primer disco con su nueva identidad Gerunds, recién publicado, reúne un puñado de excelentes temas, compuestos en su mayor parte por la propia Esther y el productor, Pablo Cebrián. Además incluye una curiosa versión del célebre Single Ladies que popularizó Beyoncé.

Vamos a escuchar el tema que abre el álbum, Running:

Otro tema, Skies:

Siempre ilusiona comprobar que en España se puede hacer música con este nivelazo.

A fecha de hoy su web oficial Esther Ovejero está en construcción, pero pueden seguirla en Facebook.

Como curiosidad, en este enlace tienen a Esther Ovejero en su anterior encarnación interpretando el clásico de Willie Dixon, versión Etta James, I just wanna make love to you.