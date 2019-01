Ana Popovic, una serbia en el blues

El verano pasado tocó en Madrid Jeff Beck, uno de los grandes de la guitarra de rock y blues y uno de los tipos que ya tenía pinta de punk antes de que naciera el punk. A sus 74 años se mantiene en plena forma y nos ofreció un magnífico concierto.



Pero no voy a hablar de Jeff Beck, sino de la señora que le precedió en el escenario como telonera y de la que yo confieso no había oído hablar hasta ese día. Me refiero a la impresionante guitarrista serbia Ana Popovic.

Ana Popovic. Foto: Marco Van Rooijen

En la desaparecida Yugoslavia había un montón de bandas que hacían muy buen rock, blues y jazz aunque, por desgracia, eran poco conocidas en España, por no decir totalmente desconocidas. La ciudad más activa era Sarajevo, hoy capital de Bosnia y Herzegovina, pero en Serbia también había un movimiento rockero que perdura hasta hoy.



Ana Popovic, nacida el 13 de mayo de 1976 en Belgrado, es hija de un guitarrista y bajista de blues llamado Milutin Popovic, por lo que creció en una familia dedicada a la música y las jam sessions eran habituales en su casa.



A los 15 años comenzó a tocar la guitarra imitando a su padre y hasta hoy, por suerte para sus seguidores, no ha parado. Durante las guerras que terminaron con la disolución de Yugoslavia, Ana estudió música y diseño gráfico.



A mediados de los 90 forma en Belgrado la banda Hush, que ensaya en un garaje y pronto debuta en directo. En 1998 llegan a dar un centenar de conciertos y aparecen en la televisión. Graban su primer álbum titulado Hometown. Su música es básicamente rhythm and blues con influencias soul y funky. Tras la caída del régimen yugoslavo, la banda de Ana puede salir libremente a tocar en el extranjero, sobre todo en Grecia y Hungría.

Foto: Jack Moutaillier

El año siguiente es aceptada como alumna en el Conservatorio de Utrecht, Países Bajos, adonde se traslada a vivir. Allí forma The Ana Popovic Band, que se mueve en los escenarios holandeses y alemanes.



Firma un contrato con Ruf Records y en octubre de 2000 viaja a Memphis para grabar un álbum titulado Hush!, como su primera banda. En 2001 participa en un disco homenaje a Jimi Hendrix, junto a artistas de la talla de Eric Burdon, Taj Mahal y Buddy Miles, grabando una versión de Belly button window.



En 2003 ve la luz Comfort to the Soul, su segundo álbum. En los siguientes años Ana Popovic se convertirá en una artista de prestigio, realizando giras por Europa y Estados Unidos. Sus sucesivos discos recibirán diversos premios.

Can’t You See What You’re Doing To Me (2013)

En 2015 graba Blue room, un álbum especial para ella, ya que en él interviene su padre Milutin Popovic. Sobre este trabajo declaró: “Este álbum podría ser el disco más personal que he hecho. Quería grabar las canciones que solíamos tocar juntos mientras aún vivía en mi casa de Belgrado, Serbia, como recuerdo de mis días de juventud, pero también para dar a la gente una idea de cómo y dónde empezaron las cosas.”



Entre sus admiradores se encuentra el mismísimo Bruce Springsteen, que ha dicho que Ana Popovic “es un monstruo de la guitarra”.

Can You See Me (2014)

Hasta la fecha su discografía se compone de diez álbumes (ocho en estudio y dos en directo), además de los que grabó con Hush y con Milutin Popovic. Su estilo ha ido evolucionando a partir de la fusión de rock, blues y soul, cada vez más influido por el funky.



Sitio web oficial: Ana Popovic